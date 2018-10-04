Trabzon'da bir kadın yaylada ölü bulundu

İnan KALYONCU/TRABZON, () - TRABZON'un Tonya ilçesinde Feride Aydın (73) yaylada ölü bulundu.

Tonya ilçesi Hoşarlı Mahallesi hayvanlarını otlatan Feride Aydın, Zere Yaylası’nda vatandaşlar tarafından yerde hareketsiz yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine yaylaya sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Ekipler, Feride Aydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aydın’ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından, ön otopsisi için Tonya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Aydın'ın evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.