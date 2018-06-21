Trabzon'da, 5 yıldır aranan zanlı yakalandı

Uğur AYDIN/TRABZON), () – TRABZON’da, 9 farklı suçtan kesinleşmiş 13 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ve 5 yıldır aranan M.K., yakalandı.

Trabzon'da hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, görevi yaptırmamak için direnme, cinsel taciz ve hakaret suçlarından 9 ayrı yakalama emri bulunan ve hakkında 13 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı sorgusu yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.