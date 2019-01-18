Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yangın açıklaması

TRABZON Büyükşehir Belediyesi'nden Tonya ilçesinde, 2 katlı evde belirlenemeyen nedenle çıkan yangınla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Yangın, itfaiye ekiplerince 70 dakikada söndürüldü" denildi.

Yangın, 15 Ocak'ta, saat 22.00 sıralarında Çayıriçi Mahallesi’nde meydana geldi. Fatih Kandil’e ait evin bacası henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, alt katında kahvehane ve bakkal bulunan 2 katlı binayı sardı. Yangın esnasında evde bulunan Fatih Kandil’in eşi ve çocukları, komşuların yardımıyla binadan tahliye edildi. Alevleri söndürebilmek için seferber olan çevredekiler, kovalarla su taşıyarak yangını söndürmeye çalıştı.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı, ilçedeki yangının geç söndürüldüğü iddiaları üzerine açıklamada bulundu. İhbar sonrası harekete geçip, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevlerin 70 dakikada söndürüldüğü belirtilen açıklamada şöyle dendi:

"Tonya ilçe merkezinde itfaiye var ve merdivenli itfaiye aracı da mevcuttur. Ve yangın ihbarı alındıktan 20 dakika sonra Tonya’daki merdivenli itfaiye aracı Çayıriçi Mahallesi’ndeki yangına ulaşmış ve söndürme işlemine başlamıştır. Bizatihi Tonya Belediye Başkanı Sayın Osman Beşel’de bu müdahalede bulunmuştur. İlaveten Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine, 15 Ocak'ta saat 22.45’te Tonya ilçesi Çayıriçi Mahallesi 78 nolu evde yangın olduğu ihbarı bildirilmiştir. İhbarın alınmasının ardından ayrıca bölgeye en yakın istasyonlar olan Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 2 araç, 2 personel ve Beşikdüzü İtfaiye İstasyonu ekipleri 1 araç 3 personel ile olay mahalline hareket etmiştir. Söndürme işleminin tamamlanmasının ardından yangının tekrarlanmaması için yapılan soğutma çalışmaları 00.40’da tamamlanmıştır. Söndürme ve soğutma işlemi toplamda 1,5 saat bile değil, 70 dakika sürmüştür"