Trabzon basını Çalışan Gazeteciler Günü'nde buluştu

TRABZON Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' programı düzenlendi. Kentte görev yapan gazetecilerin bir araya geldiği buluşmaya katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, duygulu anlar yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü buluşmasında hayatını kaybeden basın mensupları anıldı. Trabzon'da bir otelde gerçekleştirilen programa, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut, basın kuruluşlarının yöneticileri, gazetelerin imtiyaz sahipleri, basın mensupları ve medya kuruluşlarının çalışanları katıldı.

VALİ GAZETECİLERİ KUTLADI

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, etkinlikte bir konuşma yaparak, Çalışan Gazeteciler Günü ile Mülki İdare Amirleri Günü’nün aynı tarihte kutlandığını hatırlattı. Her iki camianın kader birlikteliği yaptığını kaydeden Vali Ustaoğlu, “Bugün bir kez daha gördüm ki, Trabzon’da basınımız çok büyük bir aile, büyük bir camia. Çalışan gazetecilerimizin bu güzel günü kutluyorum. Bugün aynı zamanda Mülki İdare Amirleri Günü. Belki tesadüf ama aynı gün olması da gösteriyor ki, iki güzide camia adeta hayatları boyunca, meslekleri boyunca kader birlikteliği yapmıştır. Mülki idare camiası açısından basın olmazsa olmazdır. Her türlü zor koşullarda birlikte görev yaptığımız, kader birlikteliği yapığımız camiadır basın camiası. Böyle bir kader birlikteliğini hep birlikte paylaşıyoruz” dedi.

GÜMRÜKÇÜOĞLU DUYGULANDI

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu ise, göreve geldiği yıldan itibaren geleneksel olarak her yıl 10 Ocak'ta gazetecilerle bir araya geldiklerini anımsattı. Büyükşehir Belediyesi Basın Dairesi Başkanlığı çalışanlarınca, Çalışan Gazeteciler Günü'ne özel olarak hazırlanan video slaytı izleyen Başkan Gümrükçüoğlu, bu sırada gözyaşlarına hakim olamadı.

Gümrükçüoğlu, gazetecilerle kentte iyi anıları olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"2010’dan itibaren belediye olarak bu güzel günü beraberce, kol kola, şehre hizmet için buluşmaya ve kutlamaya heves etmiştik. Bugünde hep beraber yine aynı davete icabetinizi görüyoruz. 10’uncu buluşmamızdayız. 31 Mart 2019’da benim görevim sona eriyor. Çalışan Gazeteciler Günü’nde belediye başkanı olarak sizlerle son kez beraberim. Allah ömür verdikçe her zaman beraber olacağız. 31 Mart 2019’da seçilecek belediye başkanımız ile de bu güzel geleneği devam ettirmenizi temenni ederim. Benim için 10 yıl önce belediye başkanlığı ‘halka hizmet hakka hizmettir’ şuuru ile başladı. Ben sizleri asla unutmayacağım. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da belediye başkanı olarak değil, Trabzon’un bir evladı, sadece vatandaş Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu olarak sizlerin yanında olacağım. Bu 10 yıl boyunca kalbini kırdığım bir basın yayın mensubumuz af ola diye istirham ediyor, bundan sonraki çalışma hayatınızda başarılarınızın devamını diliyorum”

BAŞKAN TURGUT VEDA ETTİ

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yusuf Turgut da, cemiyet başkanı olarak son konuşmasını yaptığını söyledi. Turgut, "Bayrağı ve çıtayı çok daha ileriye taşıyacak bir meslektaşım ekibiyle birlikte göreve gelecektir. 3 yıldır görev süremde beni birlikte yürekten mücadele eden yöneticilerime teşekkür ediyorum. Bana verdiğiniz destekten dolayı Trabzon basınını selamlıyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü etkinliği pasta kesimi ve anı fotoğrafı çekimi ile sona erdi.