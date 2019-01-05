Trabzon Barosu, hayvan ölümlerini takibe aldı

Filiz YILDIRIM/TRABZON, () - TRABZON'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde 8 köpek ve 2 kedinin zehirli etle öldürülmesi ile ilgili Trabzon Barosu Hayvan Hakları Komisyonundan açıklama geldi. Cumhuriyet savcılarını ve yetkili idari birimleri göreve davet eden Trabzon Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, suçun faillerinin bulunması ve suçluların cezasız kalmaması için hukuki sürecin takipçisi olacakları söyledi.

Trabzon'un Akçaabat ilçesi Söğütlü Mahallesi’nde hayvanların katledilmesine tepkiler sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Trabzon Barosu Hayvan Hakları Komisyonunca yapılan açıklamada, “Kamuoyuna da yansıdığı üzere Trabzon’un Akçaabat ilçesi Söğütlü mahallesinde sokak köpekleri ve kedilerinin toplu şekilde zehirlenerek öldürülmesi olayı bizleri derinden üzmüştür. Trabzon Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak bu katliamlar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini düşünüyoruz. Kimliği belirsiz kişilerce katledilen sokak hayvanları vakıasında, suçun faillerinin bulunması ve sokak hayvanlarına karşı gerçekleştirilen hak ihlallerinin cezasız kalmaması adına hukuki sürecin takipçisi olacağız.” ifadelerine yer verildi.

'SAVCILARA VE İDARİ BİRİMLERE SESLENİLDİ'

Yapılan açıklamada; hayvanların kim veya kimler tarafından zehirlendiğinin tespitine ilişkin başlatılan soruşturmanın Trabzon Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından takip edileceği ifade edildi. Açıklamada ""Söz konusu sokak hayvanlarına karşı yapılan müdahale kabul edilemez olmakla birlikte, olayın incelenmesi, faillerinin bir an önce bulunması ve gereğinin yapılması adına cumhuriyet savcılarını ve yetkili idari birimleri göreve çağırıyoruz.” denildi.