Trabzon 39'uncu Yarı Maratonu için hazırlıklar tamamlandı

Aleyna KESKİN/TRABZON, () - TRABZON'da bu yıl 39'uncusu düzenlenecek olan 'Yarı Yıl Maratonu' , 4’üncü 10 kilometrelik koşu ve 24'üncüsü düzenlenecek Halk Koşusu için hazırlıklar tamamlandı.

Her yıl geleneksel olarak Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluş yıldönümünde düzenlenen ve bu yıl 39'uncu Trabzon Yarı Maratonu, 24'üncü Halk Koşusu ve 4'üncü 10 kilometre koşusu yapılacak olan etkinlik 24 Şubat Pazar günü gerçekleştirilecek. Düzenlenen etkinliğe katılmak isteyenler için kayıtların Cemal Kamacı Spor Merkezi ve Meydan Parkı'nda kurulan stantlarda yapıldığı belirtildi. 23 Şubat akşamı tamamlanacak olan kayıt işlemleri için yoğun ilgi gösterildiği belirtilirken Halk Koşusuna katılacak olanlardan ücret alınmayacağı açıklandı.

'DERECEYE GİRENLERE ÖDÜL VERİLECEK'

Her 3 kulvarda da dereceye girenler Büyükşehir Belediyesi tarafından para ödülü ile ödüllendirileceğini kaydeden Trabzon Büyükşehir Belediye başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, organizasyonun barış ve kardeşlik içinde geçeceğini söyledi. Başkan Gümrükçüoğlu "21 kilometrelik yarı maratona 285 kişi katılacak. Bunlardan 22'si yabancı sporcu. Yine 178 sporcu da 10 kilometre koşusuna katılacak. Bize göre hepsi gönüllerin şampiyonu olacaktır. Düzenlenecek yarışmaya tüm Trabzon halkını bekliyoruz. Aynı gün saat 14.00'de Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi'nde ödül töreni gerçekleştirilecek" diye konuştu.

'SPORSEVERLERDEN YOĞUN İLGİ'

Her yıl Türkiye'nin çeşitli illerinden yüzlerce atletin dışında, yabancı ülkelerden gelen çok sayıda sporcunun da organizasyona katıldığını belirten Gümrükçüoğlu, "Geçen yıl yarı maratona toplam 723 yerli ve yabancı sporcularımız katılmıştı. Bu yıl sporcularımızın kayıtlarını elektronik ortamda yapmaktayız. Kayıtlar 23 Şubat Cumartesi günü saat 17.00'ye kadar sürecektir. Yarışma 24 Şubat Pazar günü valilik binası önünden başlayacak" diye konuştu.

TANITIM VİDEOSU DUYGULANDIRDI

Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Dairesi'nce koşu için tanıtım filmleri hazırlandı. Filmlerde yıllardır etkinliğe katılan ve dereceye giren kişilere ve anılarına yer verildi. Tanıtım filmleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından sırasıyla yayına verilerek, vatandaşlar halk koşusuna katılmaya davet edilirken Başkan Gümrükçüoğlu, hazırlanan tanıtım videosunda yer alan engelli yarışmacıların bu videodaki sözlerinden dolayı duygulandığını ifade etti.