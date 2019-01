Tour of Antalya için geri sayım başladı

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - DÜNYA Bisiklet Birliği (UCI) Avrupa Turları takviminin 2.2 kategorisinde yer alan Tour of Antalya Powered by Akra'nın tanıtım toplantısı yapıldı.

21- 24 Şubat tarihleri arasında 'Adrenalin Antalya'da Yükseliyor' sloganı ile yapılması planlanan yarışların tanıtım lansmanına Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı'nın yanı sıra, kamu kurumlarının yöneticileri ve sponsor firma yöneticileri katıldı.

21 ülkeden 27 takım ve 162 sporcunun katılacağı Tour of Antalya Poweredby Akra'ya, Slovenya, İsviçre, Almanya, Polonya, İspanya, Lüksemburg, Ukrayna, Belarus, Hollanda, Belçika, Avusturya, Kazakistan ve Büyük Biritanya'dan kıta takımları start çizgisinde yerini alacak. Bu yıl ikincisi düzenlenen yarışlara Argeus Travel & Events ile Yedi İletişim işbirliği, Antalya Valiliği öncülüğünde ve AKRA Barut Hotels ana sponsorluğunda hazırlanılıyor.

ÖZEL İZİNLE ÜÇ PRO KITA TAKIMI KATILIYOR

UCI'nun 2019 takviminde 2.2 kategorisinde 4 günlük etaplı yol yarışı olarak yer alan Tour of Antalya 2019'da 21 ülkeden üçü Pro-Kıta takımı olmak üzere 27 takım ve 162 sporcu mücadele edecek. UCI takviminde yer alan 2.2 kategori yarışlarında en fazla iki Pro-Kıta Takımı yarışsa da Tour of Antalya'ya tanınan özel hak sayesinde Antalyalılar üç Pro-Kıta Takımı'nı aynı anda izleme fırsatı bulacak. Yarışlara Danimarka, Estonya, Letonya ve Rusya milli takım düzeyinde katılım gösterecek. Kulüp takımları ise Torku Şekerspor (Türkiye), Brisaspor (Türkiye), Fiberli Antalyaspor (Türkiye), Club De La Defense (Fransa), Team NamedRocket (İtalya) olarak açıklandı.

YARIŞIN TEMASI 'ANTALYA'NIN TARİHİ DEĞERLERİ'

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bisikletin hayatın olmazsa olmaz olgularından biri olduğunu söyledi. Hayatının her anında bisiklet kullanan insanları gördüğünü söyleyen Küçükbakırcı, "Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak bizi çok mutlu ediyor. Tabii ki bisiklet kullanımının artmasında Tour of Antalya ve AKRA GranFondo Antalya gibi organizasyonların sayısının artması da büyük öneme sahip. Biz de federasyon olarak özel organizasyonları destekliyoruz. Dünya genelinde bisiklet kullanıcılarına özel ayrıcalıklar tanındığını görüyoruz. Özel işletmeler, kafeler ve oteller, bisiklet kullanıcılarına pek çok ayrıcalık sunuyor. Türkiye'de de bu tip uygulamaların artmasını diliyoruz" dedi.

Tour of Antalya poweredby Akra 2019'da parkur seçimi yaparken 'Antalya'nın tarihi değerleri' temasına sadık kaldıklarını hatırlatan Küçükbakırcı, "Bisikletçiler, Tour of Antalya boyunca şehrin tarihi ve simge yerlerinden geçecek. Bu sayede yarış takipçileri de yarış heyecanını tarih ile iç içe hissedecek. Sporcular bu yıl Köprülü Kanyon- Antalya (141 kilometre), Antalya- Kemer- Antalya (109.4 kilometre), Perge- Termessos (91.8 kilometre) ve Side- Antalya (157 kilometre) olmak üzere dört etapta mücadele edecek" diye konuştu.

KARALOĞLU: MARKAMIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Organizasyona desteğini her fırsatta dile getiren Vali Münir Karaloğlu, "Ülkemizin en önemli, önde gelen şehir markalarımızdan birinde yaşıyoruz. Antalya markamızı daha da güçlü kılmak için bir yandan hedef pazarlarımız nezdinde tanıtım ve pazarlama çalışmalarımızı artırmaya devam ediyoruz. Bir yandan da hem yeni pazarlar oluşturuyor, hem de Antalyamızın alt markalarını artırmaya, geliştirmeye, çeşitlendiriyoruz" dedi.

Tour of Antalya'nın iyi bir başlangıç yapan, henüz çiçeği burnunda bir marka olduğunu aktaran Karaloğlu, "Dünyanın en çok bilinen turizm destinasyonlarından biri olan şehrimizi daha etkili bir cazibe merkezi kılma yolunda çok ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu manada, geçen yıl, Tour of Antalya markamızı iyi bir kampanya ile kamuoyuna duyurmuş ve çok güzel bir organizasyonla hayata geçirmiştik. Şimdi daha güçlü ve daha zengin bir içerikle ikinci kez gerçekleştirme arzusunda ve gayreti içerisindeyiz. Geçen sene aldığımız geri bildirimler ve bu yıl yapılan hazırlıklar gösteriyor ki Tour of Antalya, önümüzdeki yıllarda turizm başkenti şehrimizin en değerli spor markalarından biri haline gelecek. İlin valisi olarak, şehrimizden, yurt içinden ve dışından herkesi Tour of Antalya macerasını yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

FARKINDALIK OLUŞUYOR

Lansmanda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise bu tür etkinliklerin farkındalık oluşturduğunun altını çizdi. Türkiye için Antalya'nın farklı bir önemi olduğunu hatırlatan Türel, "Tour of Antalya'da dünyanın farklı ülkelerinden gelen profesyonel ve amatör bisikletçilerin buluşması için olanak sağlanılıyor. Antalya'da yaşayan amatörler bisikletçilerin bu katılımı şehrin katılımını sağlayan bir noktaya ulaşıyor. Uluslararası organizasyon ülkemizin ve Antalya'mızın tanıtımına da çok katkı sağlıyor. Yarışın etapları kentimizin tarihi ve turistik yapısını da ortaya çıkartıyor. Biz belediyeleri de bisiklet yolları kapsamında teşvik eden bir yapıya büründürüyor. Antalya'da Konyaaltı'ndan Lara'ya kadar uzanan bisiklet yollarını tamamlamak üzereyiz. Şehrimizi kesintisiz bisiklet yollarıyla buluşturacağız" dedi.

SPONSORLAR FORMALARLA POZ VERDİ

Tanıtım toplantısında yarışacak takım formaları da tanıtıldı. Forma ve renklerini görme fırsatı yakalayan davetliler arasında bulunan sponsor firma temsilcileri Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Diana Travel CEO'su Burak Tonbul, AKRA GranFondo Antalya'nın isim sponsoru AG Tohum'un CEO'su Burak Gönen, formaları taşıyan sporcuların arasında fotoğraf çektirdi. Toplantı, protokol ve sporcuların yarış sonunda verilecek kupa ile fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

FOTOĞRAFLI