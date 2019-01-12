Tosya Kaymakamı Pişkin'e 'Fahri hemşehrilik beratı'

KASTAMONU'nun Tosya İlçesi Kaymakamı Deniz Pişkin'e fahri hemşehrilik beratı ve şehrin anahtarı verildi.Tosya Belediye Meclisi, ilçede yaptığı hizmetler ve projelerle herkesin takdirini kazanan Kaymakam Deniz Pişkin'e, fahri hemşehrilik beratı ve şehrin anahtarının verilmesini kararlaştırdı. Belediye Başkanı Kasım Şahin, berat ve anahtarı Kaymakam Pişkin'e teslim etti. Başkan Şahin, Kaymakam Pişkin'in, sosyal devlet anlayışının tabanda yer bulması için gösterdiği üstün gayret, aç ve açıkta kimsenin kalmaması için verdiği mücadelenin Tosyalılara verdiği değeri gösterdiğine vurgu yaparak şöyle dedi:"Kaymakam Deniz Pişkin’e, fahri hemşehrilik beratı ile birlikte bizim mini müzemizde bulunan şehrimizin anahtarını takdim etmeye karar verdik. Bütün yüreğimle inanarak bunu ifade ediyorum; ben de devlette 26 yıl çalıştım. Kaymakamımızda ki bu iş disiplini ve kurumlararası organizasyonu mülki idarede çok ender görülen hadiselerden biri. Bütün bunların altını çizdiğimiz de, fahri hemşehrilik beratının verilmesi yönünde belediye meclisimizin ön gördüğü ve oy birliğiyle aldığı karara biz de öncülük ettik."Kaymakam Deniz Pişkin ise meslek hayatı boyunca ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığının altını çizdi. Pişkin, "Bu, Tosya tarihi için ne kadar ilk ve önemliyse benim içinde o kadar ayrıcalıklı ve önemli. Ben, 15 yıla yakın meslek hayatım içerisinde ilk defa, 'Fahri Hemşehrilik Beratı' aldığım bir ilçede çalışıyorum. Bundan dolayı da gururlu ve mutluyum" dedi.Kaymakam Pişkin, daha önce görev yaptığı yerlerde farklı ödüller de aldığını hatırlatarak, "Hemşehrilik payesinin hiçbir ödül ve mükafatla kıyaslanamayacak derecede önemli bir manevi boyutu var. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Ben tam 2 yıl önce Tosya’ya atandığımda, Başkanım sağolsun yine bu mekanda tanışma yemeği organize etmişti. O akşam da yine size hitap etme fırsatı bulmuştum. O zamandan sonra geçen 2 yıl süresince inanın, yaptıklarımla gurur duymaktan ziyade, yapamadıklarımın üzüntüsünü yaşıyorum. Çünkü işin sonu yok. İhtiyaçların sonu yok. Bizim işimizin merkezinde insan var. İnsana dair hiçbir soruna yabancı kalamıyoruz. Hiçbir şey bizi teğet geçemez. Bu benim görev alanım değil, bu senin özel meselen demeyip, herkesin her türlü derdini dinleyip, yetkimiz dahilinde olmasa bile yol ve yordam gösterme gayretinde oluyoruz. Herkese zaman ayırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.FOTOĞRAFLI