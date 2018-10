Tosya'da otomobil refüje çarptı: 1 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA,(Kastamonu),()-KASTAMONU'nun Tosya İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında refüje çarptı. Kaza da 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sularında ilçenin D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Ahmet C. idaresindeki 34 YTZ 48 plakalı otomobil, kendisini sollamak isteyen araca yol vermek istediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki refüje çarptı. Kaza da otomobil içerisinde bulunan Şerife C. yaralandı. Yaralanan Şerife C. olay yerine gelen ambulansla Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası sürücü Ahmet C., "Kazayı nasıl yaptığımı anlamadım. Beni bir araç sollamaya geçerken ben yol vermek istedim nasıl oldu anlamadım" dedi.

FOTOĞRAFLI