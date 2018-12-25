Tosya'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu)- KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında D-100 karayolu Ortalıca Köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden Samsun istikametine doğru seyir halinde olan MS 861 D yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje daha sonra yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada, yolcu koltuğunda bulunan ve henüz ismi belirlenemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralı, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI