Tosya'da kaçak sigara operasyonu

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA,(Kastamonu),()-KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 815 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tosya ilçesinde daha önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyerek arama yaptı. Suriye uyruklu oldukları belirlenen vatandaşların ev ve iş yerlerinde arama yapan jandarma ekipleri, toplam 815 paket kaçak sigara ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konuldu.

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