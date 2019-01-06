Tosya'da 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Emre ÇİLOĞLU/TOSYA, (Kastamonu),()-KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde yaşanan 3 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İlçede dün akşam başlayan kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunda buzlanma meydana geldi. Karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışmasının yapıldığı yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Samsun'dan İstanbul istikametine gitmekte olan TIR sürücüsü kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek demir bariyerlere çarptı. Kaza da TIR sürücü yara almadan kurtuldu.

Diğer kaza ise, Çaykapı Köyü mevkiinde meydana geldi. Samsun'dan Sakarya istikametine giden Kağan Ergen idaresindeki 06 AT 1488 plakalı otomobil kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Kağan Ergen ile birlikte otomobilde bulunan Emel Ergen hafif yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin inceleme yaptığı esnada, Erzurum'dan İstanbul istikametine giden Mehmet Atalay idaresindeki 51 BC 091 plakalı otomobil, aynı nedenden dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası önce orta refüje çarptı, ardından taklalar atarak durabildi. Kazada sürücü Mehmet Atalay ile otomobil içerisinde bulunan Saime Atalay ve Rıdvan Atalay da yaralandı. Meydana gelen 3 ayrı kazada yaralanan 5 kişi ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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