Tosya Belediyesi, Kırgızistan Tokmak şehri ile 'kardeş belediye' oldu

KASTAMONU'nun Tosya Belediyesi, Kırgızistan'ın Başkenti Bişkek’in merkez sınırları içerisinde yer alan 60 bin nüfuslu Tokmok şehri ile 'Kardeş Belediye' ilan edildi.Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Politikaları ve Kurumsal Yapılanma Danışmanı Bakıtbek Natbekov beraberindeki heyet ile birlikte Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın'ın daveti üzerine ilçeye geldi. Tosya Kültür Merkezi’nde Kaymakam Deniz Pişkin ve ilçe protokolü tarafından karşılanan Kırgızistan heyeti, burada düzenlenen programa katıldı.Programda konuşan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, üniversite olarak Kırgızistan'daki 3 devlet üniversitesi ile yaptıkları işbirliğine değinerek Kastamonu ve Kırgızistan Talas Üniversitesi arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Talas’ta Kırgız-Türk Fakültesi açılması için gerekli protokolün imzalandığını söyledi.Kırgızistan Chüy Vali Vekili Elkinbek Ashyrbaev, Tosya ile 'kardeş şehir' protokolü imzalayacaklarını söyleyerek, şöyle konuştu:"Önce Kastamonu, sonra Taşköprü ve son olarak da Tosya’da bulunmaktan ve Türk soydaşları tarafından ağırlanmaktan mutluluk duyduk. Burada yabancılık çekmiyoruz, zira sizler bizim soydaşımız ve kardeşlerimizsiniz. Kastamonu Üniversitesi öncülüğünde üst üste yapılan anlaşmalarla dostluğumuz, kardeşliğimiz ve işbirliğimiz her geçen gün artmaktadır."Program sonunda Kırgızistan'ın Tokmok Belediye Başkanı Daniyar Amangeldiev ile Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin arasında, 'Kardeş Belediye' protokolü imzalandı.

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