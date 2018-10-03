'Torosların gelinliği' koruma altında

ANTALYA, () - ANTALYA Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, 'Torosların gelinliği' olarak bilinen ve koruma altında olan 'kardelen' bitkisinin tıp alanında birçok hastalığın tedavisinde kullanıldığını söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen, doğal olarak 1000-2000 metre yüksekliklerde yetişen, ekolojinin uygun olduğu, yerlerde 400-500 metre yüksekliklerde de rahatlıkla ortama uyum sağlayabilen 'kardelen' bitkisinin yaygın olarak tıp alanında kullanıldığını söyledi. Karı delerek toprak üstüne çıkıp baharın müjdecisi olarak ilkbaharda çok erken ve kar gibi beyaz çiçek açtığı için 'kardelen' denilen bitkinin bahçelerde süs olarak da kullanıldığını belirten Mustafa Özen, "Soğan ve yaprakların ihtiva ettiği 'galanthamin' ve 'nivalin alkaloidleri kas ve damar hastalıklarında, çocuk felci aşısı elde edilmesinde, ayrıca taze yumrular ezilerek lapa halinde mide hastalıklarında da kullanılmaktadır" dedi.

TOROSLARIN GELİNLİĞİ

Türkiye'de yetişen doğal çiçek soğanları içerisinde dış pazarlarda en çok aranan bitkinin kardelen olduğunu vurgulayan Özen, "Bu tür, toplam doğal çiçek soğanları içerisinde yaklaşık yüzde 60'lık bir ihracat payına sahiptir. 'Torosların gelinliği' olarak da bilinen ve en nadide çiçeklerinden olan Toros Kardeleni (Galanthus elwesii) doğadan en çok sökülerek dış satımı yapılan türdür. İhracatın her geçen gün çoğalan talepler nedeniyle artması sonucu doğadan sökümleri aşırı miktarda artmıştır" diye konuştu.

Mustafa Özen, doğanın sökümlerden dolayı tahrip olması nedeniyle doğal çiçek soğanlı bitkilerin korunmasına yönelik kardeleninde dâhil edildiğini söyledi. Özen, şunları kaydetti:

2016 yılında Bakanlığımız öncülüğünde, 19 İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortak çalışması sonucu "Doğal Çiçek Soğanlı Bitkileri Koruma Projesi' başlatıldı. Bu projenin amacı; doğada endemik olarak bulunan doğal çiçek soğanlarının sürdürülebilir kullanımına imkân vermek amacıyla, bu bitkilerin tarımını yaptırarak, doğadan sökümünü minimum seviyeye indirmek, yöre halkına alternatif bir geçim kaynağı sağlamak, istihdamı arttırmak, ülkemizin biyoçeşitliliğini korumak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır."

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