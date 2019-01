Torosların eteğinde tatilde kar eğlencesi

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), () – MERSİN’in Erdemli ilçesinde, Toros Dağları’nın yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, yarıyıl tatiline giren öğrencilerin eğlencesi haline geldi.

Toros Dağları’nın eteklerinde 2 gündür etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürürken, çocukları için yarı yıl tatilini değerlendirmek isteyen ailelere yaylalara akın etti. Yaklaşık 50 santim kar kalınlığının bulunduğu Toroslar, Tozlu ve Avgadı mahallelerinde 7’den 70’e her yaştan insan naylon, plastik kızaklarla karda kayıp eğlendi.

Çocukları ile birlikte keyifli zaman geçiren aileler, "Çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Yarıyıl tatili olması sebebiyle çocuklarımızla birlikte hem kartopu oynamaya hem de piknik yaparak eğlenmeye geldik. Bu yıl Toros dağlarının etekleri bembeyaz oldu. Herkese tavsiye ederiz. Kaymak için ila Uludağ’a gitmeye gerek yok" dedi.

Yarıyıl tatili nedeniyle aileleri ile birlikte kartopu oynamaya gelen çocuklar ise "15 tatili iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Her yer bembeyaz. Bizlerde karla oynamayı çok seviyoruz. Bütün çocuklar Toros dağlarının eteklerine gelerek kartopu oynayabilirler. Çok mutluyuz" diye konuştu.

