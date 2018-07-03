Toroslar’da yüzme kurslarının start aldı

MERSİN, () – MERSİN’de, Toroslar Belediyesi’nin yaz spor okulları kapsamında; 7-18 yaş aralığındaki çocuklar için bu yıl 4’üncüsü düzenlendiği yüzme kurslarının açılışı yapıldı.

Çukurova Mahallesi’nde 18 bin metrekare alanda hizmete sunulan Olimpik Yüzme Havuzunda 2 dönem şeklinde verilecek kursların ilk döneminin açılışına, Belediye Başkanı Hamit Tuna, Tüm Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Şeref Bolat ile mahalle muhtarları, kursiyerler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Başkan Tuna, üç yılda yaklaşık 15 bin çocuk ve gencin faydalandığı kurslarla milli yüzücüler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Göreve geldiğimizde gençlerimizin bölgemizde spor yapmaları için bütün alt yapıları oluşturacağız demiştik. Bugün Toroslar Belediyesi’ni, sadece Mersin özelinde değil, Çukurova bölgesinin en çok spor tesisine sahip bir belediye konumuna getirdik. Hedefimiz, beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan, ahlaklı gençler yetiştirmektir. Bir ülkenin geleceğe umutla bakabilmesinin de tek yolu gençlerine önem vermekten geçer. Eğitim öğretim yılının bitmesiyle birlikte her yıl düzenlediğimiz spor okullarımız, öğrencilerimizin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi açısından büyük önem arz ediyor" dedi.

Sokakta her çocuğun sırtında yaz aylarında bir sporcu çantasıyla görmenin kendilerini memnun ettiğini ifade eden Tuna, "Yaz sezonu boyunca her yıl 10 bine yakın çocuğumuzu yüzme, futbol, tenis, basketbol, atletizm, halkoyunları gibi branşlarla tanıştırıyoruz. Maalesef günümüzde çocuklarımızın her türlü kötü alışkanlıklara gidebileceği zeminler var. Biz istiyoruz ki çocuklarımız kötü alışkanlıklara girmesin. Bu süreçte okullarımızın kapanmasıyla birlikte 3 ay boyunca çocuklarımızı yaz spor okullarımızda eğitiyor ve onların enerjilerini boşaltmalarına vesile oluyoruz. Çocuklarımızın her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz ve onları yaz spor okullarımızda takip edeceğiz, ilgileneceğiz ve gelişimleri ile ilgili bilgi sahibi olacağız" diye konuştu.

Başkan Tuna, konuşmasının ardından yüzme kursuna katılan tüm kursiyerlere bone hediye etti.

Öte yandan, 7-18 yaş grubunda yer alan çocukların ve gençlerin yüzme eğitimi aldığı kursların ikinci etabı için kayıtlar; 16 Temmuz tarihinde sona erecek ve kurslar 23 Temmuzda başlayacak. 2'nci etap kurslara katılmak isteyenler ise Toroslar Belediyesi hizmet binasındaki veznelere yatıracakları 35 TL ücretin dekontu, kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraflarıyla birlikte Çukurova Mahallesi’nde bulunan Olimpik Yüzme Havuzu tesisindeki Toroslar Belediyesi Spor İşleri Koordinatörlüğüne başvurularını yapabilirler.

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