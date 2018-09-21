Toroslar’da Yörük Kadınları Çarşısı



MERSİN, () – MERSİN Kara Göçer Oymağı Eğitim ve Kültür Derneği’nin Toroslar Belediyesi ve Toroslar Halkeğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürüttüğü SODES Projesi kapsamında 'Mersin Yörük Kadınları Çarşısı’ törenle açıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış toplantısına Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna ve eşi Aydan Tuna, Mersin Kara Göçer Oymağı Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Hüsnü Karabulut, projede yer alan kursiyerler ve aileleri katıldı.

Burada konuşan Derneği Başkanı ve Proje Koordinatörü Karabulut, 2013 yılında kurulan derneği Toroslar Belediyesi işbirliği ile birçok proje ürettiğini söyledi.

Daha sonra söz alan Başkan Tuna ise açtıkları mesleki eğitim kursları ve AB projeleriyle mesleği olmayan özellikle bayanlara mesleki eğitim kurslarından faydalandırarak, iş gücü piyasasına kazandırmak ve istihdama katkıda bulunmak olduğunu kaydetti. Çeşitli nedenlerden dolayı iş hayatına katılamayan ve konar-göçer hayattan yerleşik hayata geçen Yörük kadınları için hayata geçirdikleri bu projeye de ortak olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Tuna, ilçede üreten eller oluşturduklarını dile getirdi.

Hayata geçirdikleri her projenin sürdürülebilir olmasını hedeflediklerini ifade eden Tuna; "TORTEK’te bugün, 20 binin üzerinde insanımızı 19 mahallemizde 34 branşta mesleki eğitimden geçirdik. İnsanlarımızın el becerilerini geliştirip üreten şekle dönüştürdük. 20 bin insanımızın birbirleriyle tanışmasına, kaynaşmasına ve dostlukların kurulmasına vesile olduk.Toroslar’ın sosyal dokusu Türkiye’nin farklı illerinden gelmiş insanların yaşam yeri olarak seçtiği bir bölgedir.Bu insanlarımızın birbirleriyle kaynaşmaları için bu tip projeler çok önemlidir. Onun için her bireyin üreten bir insan olmasına vesile olmak istedik. SODES kapsamında Mersin Kara Göçer Oymağı Eğitim ve Kültür Derneği ile yaptığımız bu poroje ile de 172 kadınımız eğitim aldı. Çeşitli yerlerde sergileyecekleri ‘Mersin Yörük Kadınları Çarşısı’ ile de ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar. İnsanlarımız meslek öğrendikleri zaman eşitler içerisinde hep bir adım öne geçiyorlar. Özgüven ve girişimcilik ruhları da tabi ki artıyor. Toroslar’da dünü ile bugünü kıyaslandığında müthiş bir gelişme var. Bu sosyal projelerle hemşerilerimizin yanında olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Tuna, kilim ve halı dokumacılığını da Toroslar’da markalaştırmak istediklerinin de sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Tuna ve beraberindekiler projeye katılarak mesleki eğitim kurslarını tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını verdi.

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