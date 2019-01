Toroslar’da kurtuluş coşkusu

MERSİN, () - MERSİN’in düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıldönümü kutlamaları kapsamında Toroslar Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikler büyük ilgi gördü.

Toroslar Belediyesi’nin kutlamalar kapsamında düzenlediği 3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu konulu şiir yarışması, Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlararası Futbol Turnuvasının şampiyonluk maçı ile geleneksel Atlı Okçuluk ve Yaya Kemankeş gösterileri ise tarihi günün coşkusunu zirveye çıkardı. Kutlamalar kapsamında; Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) ile birlikte bu yıl üçüncüsü organize edilen ‘3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu konulu’ şiir yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, düzenlenen bir törenle verildi.

Törende konuşan Mersin Yazarlar Derneği (MEYAD) Başkanı Rüştü Aydın, şiir yarışmasına ve etkinliklerine katkı sunmasından Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna’ya teşekkür etti.

Toroslar Belediye Başkanı ve MHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da genç nesle tarih şuurunu unutturmamak, geçmiş ile geleceği buluşturmak adına düzenledikleri 3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu konulu’ şiir yarışmasının Türkiye çapında ilgi görmesinden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yarışmada ayrıca Jüri üyelerine Başkan Tuna tarafından plaket verildi. Program, dereceye giren şiirlerin okunması ile sona erdi.

Etkinlikleri kapsamında bu yıl 12’ncisini düzenlediği ‘Kurtuluş Kupası Resmi Kurumlararası Futbol Turnuvası’nın şampiyonu olan Mersin Defterdarlığı’nın kupasını da Başkan Tuna, final maçını yöneten hakemlere birer teşekkür plaketi verirken, turnuvada dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları da Başkan Hamit Tuna ve protokol üyeleri tarafından verildi. Turnuvada ayrıca; gol kralı, en iyi kaleci, en iyi kenar yöneticisi, en iyi kaptan, en centilmen oyuncu, en centilmen takım, yürütme kurulu özel ve yürütme kurulu onur ödülleri de yine protokol üyeleri tarafından verildi.

Güneykent Mahallesi’nde bulunan Şehit Uzman Çavuş Mustafa Sarı Spor Tesisi’nde gerçekleştirilen gösteri; soğuk havaya rağmen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenirken, hedefe ok atan atıcılar ise izleyicilerden büyük alkış aldı.

Türk kültürünün en köklü sporlarını gelecek nesillere tanıtılmasının amaçlandığı etkinlikte; Başkan Tuna da ata binerek vatandaşları selamladı ve ok atışı yaptı.

Başkan Tuna, milli ve kültürel değerlerin önemine dikkat çekerek; "Her yıl 3 Ocak kutlamalarında Ata sporlarımızı Mersinlilerimizle buluşturarak, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeye çalışıyoruz" dedi.

Etkinliğe katılan katılımcılar da Toroslar’da tarihin yeniden canlandığını belirterek, böyle bir organizasyonu düzenlemesinden dolayı Başkan t Tuna’ya teşekkür etti.

