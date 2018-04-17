Toroslar’da, kısa film yarışması finalistleri belli oldu

MERSİN, () - MERSİN'de, Toroslar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenlediği Çocuk Hakları temalı ‘1. Ulusal Kısa Film Yarışması’na’ başvuran 74 eserden, 10 eser finale kaldı.

Jüri değerlendirmesinin ardından belirlenen 10 kısa filmin ve yönetmenlerinin isimleri Mersin Toroslar Belediyesi’nin kurumsal web sitesi; ww.toroslar-bld.gov.tr adresi üzerinden açıklandı. Finale kalan filmler, bu yılki jüri üyeleri; Akademisyen Prof. Dr. Mutlu Parkan, Yönetmen Feride Kaytan, dizi ve sinema oyuncuları Açelya Topaloğlu ile Yonca Cevher Şahinbaş ile Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Ruşen Ayşen Ayılgan tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan kısa filmler belirlenecek. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuk haklarına sanat aracılığıyla dikkat çekecek olan yarışmada dereceye giren eserler; 23 Nisan Pazartesi günü saat: 19.00’da Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek final gecesinde açıklanacak. Yarışmanın, birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne bin TL para ödülü ve ayrıca 500 TL’lik 2 adet de mansiyon ödülü de verilecek.

Belediye Başkanı Hamit Tuna, her yıl farklı bir tema belirleyerek geleneksel hale getirmeyi planladıkları yarışmanın ilk konusunu; özellikle son dönemde maalesef gündemimizde olan çocuk istismarlarına farkındalık oluşturmak amacıyla çocuk hakları olarak belirlediklerini söyledi. Başkan Tuna; "Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli gelecekleri için belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Bu projemizin de ilk konusunu Çocuk Hakları olarak belirledik. Çocuk istismarına karşı toplumun bilinçlendirilmesi, ailelerin uyarılması ve özellikle çocuklarımızın korunması noktasında bu tür farkındalık projelerimiz artarak devam edecektir" dedi.

Hayata geçirdikleri yatırım ve projelerle Toroslar’ı kültür ve sanatın merkezi yaptıklarını kaydeden Tuna, bu yarışma ile özellikle genç sinemacılara ve yeni yeteneklere kendini kanıtlama fırsatı da sunduklarını sözlerine ekledi.

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