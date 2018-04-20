Toroslar’da, 23 Nisan dolu dolu geçecek

MERSİN, () – MERSİN’de Toroslar Belediyesi, bu yıl 98’inci yıldönümü kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda dolu dolu bir etkinlik düzenliyor.

Etkinlikler; 23 Nisan Pazartesi günü saat: 10.00’da Korukent Mahallesi’nde bulunan Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi’nde geleneksel olarak gerçekleştirilen ‘Geçmişten Geleceğe Çocuk Oyunları’ şenliği ile başlayacak. Palyaço ve midilli atının da yer alacağı şenlikte çocuklar, geçmişte akranlarının oynadığı; bilyalı, topaç, yoyo, ip atlama, bilye, çember, masa langırtı ve gıncırlak oyunlarını tanıma fırsatı bulacak. Dondurma ikramının da yapılacağı şenlikte katılımcılara uçurtma, bilyalı ve topaç armağan edilecek.

Bu etkinlik ile unutulmaya yüz tutan eski çocuk oyunlarının yeniden hayat bulmasını ve günümüz çocuklarımıza öğretilmesini amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Hamit Tuna, "Çocuklarımızın, eğlenirken eski çocuk oyunlarını öğrenecekleri ve onlara armağan edilen bayramın coşkusunu doyasıya yaşayacakları şenliğimizi bu yıl da organize etmekten mutluluk duymaktayız. Belediye olarak hedefimiz; beyni bilgi ile dolu, sporcu kimlikleriyle öne çıkan, teknolojik gelişmişlikleri yakından takip eden ancak milli değerlerinden asla vazgeçmeyen bir gençlik oluşturmaktır. Tüm çocuklarımızı aileleriyle birlikte Çocuk Oyunları Şenliğimize bekliyoruz" dedi.

Bu arada, bu yıl 11’incisini düzenleyeceği Köylerarası Geleneksel Futbol Turnuvası’nın açılış maçını da 23 Nisan Pazartesi Günü saat: 16.00’de gerçekleştirecek. Prof. Dr. Aziz Sancar Gençlik Merkezi Futbol Sahası’nda saat: 14.00’de şöhretler karması futbol müsabakasının ardından saat: 16.00’da yapılacak olan açılış maçı Ayvagediği ve Doruklu Mahalleleri arasında oynanacak.

Öte yandan, bu yıl ilk kez düzenlediği ve ‘Çocuk Hakları’ konusunu tema alan 1’nci Ulusal Kısa Film Yarışması’nı’ kazananlara ödülleri, 23 Nisan Pazartesi günü saat: 19.00’da Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Final Gecesi'nde verilecek. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilen ve her yıl farklı bir temanın belirleneceği yarışmaya katılan 74 eserden, finale kalan 10 eser arasından jüri üyeleri dereceye giren kısa filmleri açıklayacak. Yarışmanın; birincisine 5 bin TL, 7’cisine 3 bin TL, 3’cüsüne bin TL para ödülü ve ayrıca 500 TL’lik 2 adet de mansiyon ödülü de verilecek.

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