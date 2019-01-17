Toroslar EDAŞ zorlu kış şartları ile mücadele ediyor

MERSİN, () – MERSİN’de Toroslar EDAŞ kış aylarında kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmetini sağlayabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Toroslar EDAŞ 2018 yılında faaliyet gösterdiği Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin, Osmaniye'de yaklaşık 714 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirirken yalnızca olumsuz hava koşullarından kaynaklanan doğal afetlere karşı hazırlanmak amacıyla 56 milyon TL'lik şebeke iyileştirme yatırımı gerçekleştirdi. Ayrıca yoğun kar yağışı, fırtına ve yağış nedeniyle arıza tespiti ve bakım onarım çalışmalarında zorluk yaşanan bölgelerde verilen hizmetlerin aksamaması için de önlemlerini artıran Toroslar EDAŞ, filosuna ilave platformlu araçlar, coğrafi sebeplerle ulaşılması zor bölgelerde kullanılması amacıyla iki adet drone ve kar aracı ekleyerek zorlu kış şartlarına karşı hazır duruma geldi. Toroslar EDAŞ faaliyet gösterdiği bölgelerde kesintisiz enerji sağlamak amacıyla kırsalda bulunan havai hatlarda direk değişimleri, trafo ve uzun hatlara kök bina ilavesi, abonelerin şebekeye bağlantı noktalarının yenilenmesi, iletken ve izolatör yenilenmesi gibi birçok saha bakımını hayata geçirdi. Toroslar EDAŞ saha ekipleri zorlu kış şartları ile mücadele ederken 24 saat aralıksız görevde kalarak, arıza ve kesintilerin giderilmesi için çalışmalarını yürütüyor. Toroslar EDAŞ, bölgesinde 8 milyondan fazla nüfusa hizmet vermenin sorumluluğu ile değer katan çalışmalara imza atmaya, uzun vadeli planlarla yatırımlarını hayata geçirmeye devam edecek.

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