Toroslar EDAŞ'tan kuş ölümlerini önceleyecek çalışma

MERSİN, () - MERSİN'de, enerji dağıtımı alanındaki çalışmalarını sürdüren Toroslar EDAŞ, kesintisiz hizmet verebilmek için Yüksek Gerilim İzolasyonu projesini başlattı.

Bölgedeki 6 ilde gerçekleştirmeye başladığı projenin çalışmalarına başlayan ekipler, bu sayede hem kuş ölümlerinin hem de enerji kesintilerinin önüne geçecek. Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinin elektrik dağıtımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, bölgede meydana gelen enerji kesintilerinin önüne geçmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hizmet verilen bölgenin leylek göç yolu üzerinde olması ve leylek göç zamanı çok sayıda kuşun elektrik akımına kapılması sebebiyle, izolatör ve iletkenlerin izolasyon malzemeleri ile kaplanmaları için çalışmalar başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, "Toroslar EDAŞ bölgesinde her yıl birçok kuş, elektrik iletkenlerine konduklarında, elektrik akımına kapılarak ölüyor ve bu da sıklıkla enerji kesintilerinin meydana gelmesine sebep oluyor. Konuyla ilgili önlem almak amacıyla başlatılan Yüksek Gerilim İzolasyonu Projesi kapsamında 2018 yılı içerisinde 6 şehirde yaklaşık 200 bin TL tutarında izolasyon malzemesinin montajı gerçekleştiriliyor. Yapılacak yeni izolasyon yatırımı ile leyleklerin göç yolu üzerinde yer alan enerji nakil hatlarında kuş çarpılmalarının önünün alınması ve Toroslar EDAŞ'ın öncelikli amacı olan kullanıcılara kesintisiz enerji verilmesinin sağlanması da hedefleniyor" ifadelerini kullandı.



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