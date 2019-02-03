Toroslar EDAŞ bakım, onarım ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN, ( – MERSİN’de Toroslar EDAŞ, kentte hizmet verdiği 9078 trafo ve 19 bin 882 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürüyor.

Toroslar EDAŞ, Mersin’de kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik dağıtımı kapsamında 2018 yılının son çeyreğinde bakım, onarım çalışmaları ile yatırımlarına devam etti. Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Toroslar EDAŞ, Mersin’de yılın son çeyreğinde de müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde yine başarılı çalışmalara imza attı. Toroslar EDAŞ, Mersin’de hizmet verdiği 9078 trafo ve 19.882 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Akdeniz, Erdemli, Toroslar, Mezitli, Yenişehir, Tarsus, Çamlıyayla, Gülnar, Aydıncık, Silifke, Anamur, Bozyazı ve Mut’ ta 7286 armatürün bakımını gerçekleştiren Toroslar EDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 482 kilometrelik hattın bakımını yaptı. Kentte 34 pano ile 73 trafo da elden geçirilirken 50 dağıtım merkezinin bakımı tamamlandı.

Toroslar EDAŞ, sektörün pazar dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Mersin’de hizmet verdiği 1 milyondan fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 262 kilometrelik yeni kablo döşeyen Toroslar EDAŞ ekipleri kentte 3480 yeni aydınlatma armatürünün montajını da gerçekleştirdi. Ayrıca yeni 353 elektrik panosu ve 140 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

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