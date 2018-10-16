MERSİN, () - MERSİN'de Toroslar Belediyesi'nce inşa edilerek Alevi Kültür Dernekleri Toroslar Şubesi'ne tahsis edilen Toroslar Cemevi hizmete girdi.

Güneykent Mahallesi'ndeki cemevinin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hamit Tuna, Toroslar'da bir ve beraber olma kültürünü geliştirmek için gayret gösterdiklerinin altını çizerek, "2017 yılının başında Toroslar'a modern ve geniş bir cemevi yapacağımızın sözünü vermiştik. Sözümüzü tutmamın mutluluğunu yaşıyoruz. Türk kültürünü gelenekten geleceğe taşıyan alevi kardeşlerimiz bizim vazgeçilmezlerimizdir. Biz cami de yaparız, cemevi de yaparız" dedi.

'ADALETİ TESİS ETMEYE ÇALIŞTIK'

Dil, din ve ırk gözetmeksizin herkesi kucakladıklarına dikkat çeken Tuna, "Herkesi kucaklıyor, seviyoruz ve sayıyoruz. Farklılıklarımızı zenginlik kabul ettik ve bunu geliştirmeye gayret ettik. Yaratandan ötürü bütün yaratılanları Allah'ın kusal emaneti kabul görüp, hizmetimizde ve yaklaşımımızda hep adaleti tesis etmeye çalıştık. Yunus Emre'nin dediği gibi, 'Birleşirsek tok oluruz, ayrışırsak yok oluruz.' Bir olalım, diri olalım ve işlerimizi kolay kılalım" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Toroslar Cemevi'nin açılış kurdelesi kesilirken, Türk Halk Müziği'nin sevilen isimlerinden Musa Eroğlu da şarkılarını hayranları ile birlikte seslendirdi.



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