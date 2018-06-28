Toroslar Belediyesi gençleri üniversiteye hazırlıyor

MERSİN, () – MERSİN’de Toroslar Belediyesi, Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavına girmek isteyen üniversite adayları için ücretsiz hazırlık kursu açtı.

Toroslar Belediyesi Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları (TORTEK) kapsamında ilk kez düzenlenen hazırlık kursuna, 30 Haziran 2018 tarihinde yapılacak TYT (Temel Yeterlilik Testi) sınavından baraj puan alan tüm öğrenciler katılabilecek. Alsancak Mahallesi’nde bulunan TORTEK merkezinde hafta içi her gün 08.00 ile 17.00 saatleri arasında verilmeye başlanan kurstan ücretsiz olarak faydalanmak isteyenler, detaylı bilgiye; 0535 029 45 77 ve 0535 585 21 19 numaralı telefonlardan ulaşabilir.

Belediye Başkanı Hamit Tuna, hizmet önceliklerinin başında eğitimin ve gençlerin yer aldığını ve çalışmalarına bu yönde ağırlık verdiklerini söyledi. İlçede eğitim ve öğretime sundukları katkıların yanı sıra TORTEK Merkezlerinde; 30 farklı branşta bugüne kadar 18 bin kişiyi mesleki eğitimden geçirdiklerini ve çeşitli iş alanlarına yerleştirdiklerini belirten Başkan Tuna, Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu özel yetenek sınavına hazırlık kursu ile de amaçlarının üniversite adaylarına destek olmak ve onları geleceğe hazırlamak olduğunu dile getirdi.

Tuna, yetenek sınavlarına girmek isteyen öğrencilerin profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyacaklarını düşüncesi ile yola çıktıklarını kaydederek, "Bu noktada açtığımız kurs ile devreye girerek uzman eğitmenlerimizin eşliğinde öğrencilerimizin hedeflerine yönelik çalışma programı ile yol göstermek istedik. 30 Haziran 2018’de yapılacak TYT sınavından baraj puan alan tüm öğrencilerimiz, lise türleri fark etmeden hazırlanabilecekleri özel yetenek kursumuza katılabilir. Bu kursumuz onlara; serbest tasarımcı, akademik ortamda okutman, öğretim görevlisi, formasyon eğitim sonrasında meslek liselerinde öğretmen olabilme imkanlarının yanı sıra kuyumculuk sektörünün üretim sahalarında farklı düzeylerde tasarımcı, işlemeci, kalıpçı, sadekar olarak çalışma imkanı sunmaktadır" dedi.

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