Toroslar'a yeni semt pazarı

MERSİN, () – MERSİN’de Toroslar Belediyesi tarafından Çağdaşkent Mahallesi’nde 4,5 dönüm alan üzerinde yaptırdığı ve 145 pazarcı esnafının yararlanacağı kapalı semt pazarı, hizmete açıldı.

Açılışa, Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ESOB) Başkanı Talat Dinçer, Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Abdulhalim Batur, Belediye Meclis Üyeleri, Oda Başkanları ve Pazarcı Esnafı katıldı. Pazar yerinin açılış konuşmasını yapan Korukent Mahalle Muhtarı İlyas Kılıç, Başkan Tuna’ya mahallesine sunduğu modern hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Mersin Pazarcılar Odası Başkanı Batur da, Başkan Tuna’nın her zaman pazarcı esnafının yanında olduğunu söyleyerek teşekkür etti.

Mersin ESOB Başkanı Dinçer ise Başkan Tuna’nın, göreve geldiği günden bugüne kadar pazarcı esnafına ayrı bir önem verdiğini belirterek, "70 oda ve 60 bin esnaf adına başkanımız Hamit Tuna’ya esnafımıza sunduğu destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Esnafımızın ne derdi olsa kendisine ilettiğimizde hiç ikiletmeden yardımcı olmuştur. Pazarcı esnafımızı da bu güzel tesislere taşımıştır. Allah kendisinden razı olsun" dedi.

Ardından söz alan Başkan Tuna, amaçlarının, halkın 21’inci yüzyıl şartlarına uygun hizmetleri yerinde alması olduğunu kaydederek, "Açılışını yaptığımız bu modern semt pazarımız hem Çağdaşkent mahallemize hem de Korukent mahallemize hitap ediyor. Korukent mahallemiz de, yaptığımız hizmetlerle hızlı gelişiyor. Mersin Şehir Hastanesi’nin bulunması, TOKİ konutlarının yer alması, düzgün yapılaşma ile yeni yerleşim alanlarının çoğalması mahallemize ayrı bir katma değer sağlamıştır. Pazarcımızıı esnafn daha modern ortamlarda hizmet verebilmesi ve vatandaşımızın da daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmelerine vesile olmak amacıyla bugüne kadar 15 adet kapalı modern semt pazarı ve 3 adet üretici ve köylü pazarı inşa ederek, hizmete sunduk. 3 semt pazarımızın da çalışmalarına başladık" dedi.

Açılışı yapılan pazar yerinde konuşmaların ardından, Pazarcılar Odası Başkanı Batur, Başkan Hamit Tuna’ya ve Mersin ESOB Başkanı Talat Dinçer’e günün anısına çiçek verdi.



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