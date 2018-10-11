Toros Mahallesi'nde Çocuk Bahçesi hizmete açıldı

ANTALYA, () - KONYAALTI Belediyesi, Toros Mahallesi'nde metruk binaları yıktığı alanı kamulaştırarak çocuk bahçesi yaptı.

Konyaaltı Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Toros Mahallesi'nde 819 ve 824 Sokak kesişiminde yer alan 3 bin 700 metrekare araziyi kamulaştırılarak alandaki metruk binaları yıktı. Park Bahçeler Müdürlüğü, alanın temizlenmesinden sonra çocuk bahçesi projesi başlattı. Yürüme yolları, engelli vatandaşların kullanımına uygun rampalar, görme engelli karoları ve düzgün yüzeyli taşlarla her kesimin kullanımına uygun olarak projelendirilen park içerisinde, çocuk oyun alanı, çocuk oyun grubu, salıncak ve tahterevalli de yer alıyor. Fitness alanı, oturma birimleri, piknik masası ve pergolaların da bulunduğu park hizmete açıldı.

Parkın hemen arkasında Akdeniz Lisesi'nin bulunduğunu ifade eden Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Öğrenciler ve bölge halkı için buranın acilen kamulaştırmasının uygun olacağını düşündük. 3 bin 700 metrekare araziyi kamulaştırdık. İçerisinde yer alan metruk yapının da hızlı bir şekilde yıkımını yaptık. Ve kısa süre içinde de alanı 'Çocuk Bahçesi' olarak inşa edip, çocuklarımızın hizmetine açtık" dedi.

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