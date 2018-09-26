Torku, üzüm üreticilerinin yüzünü güldürdü

KONYA Şeker Torosların merkezine inşa ettiği Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi, bu yıl da aracısız doğrudan çiftçiden üzüm aldı. Torku’nun üzüm için belirlediği 1.80 lira fiyattan memnun olan çiftçiler, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’a teşekkür etti.Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi bu yıl da, Konya ve Karaman’ın Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent, Yalıhüyük, Ermenek, Başyayla, Sarıveliler ve Ahırlı ilçeleri ile bu bölgede bulunan bütün kasaba, köy ve mahallelerinin çiftçisinden doğrudan üzüm aldı ve çiftçiyi mutlu etti. Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinin sadece üretici vasfına haiz üreticilerden üzüm alımı yapmasının hem üreticinin ürettiğinden daha çok kazanması hem de bölgedeki üzüm ve meyve üretiminin artması açısından önemli olduğunu söyleyen Bozkır ve Hadim Belediye Başkanları ile Bozkır Ziraat Odası Başkanı, PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk'a teşekkür etti.Konya Şeker’in, doğrudan üzüm üreten çiftçiden ürün aldığını ifade eden çiftçiler, "Bu sayede kimse bizim ürünümüz üzerinden komisyon alamıyor, kazancımıza ortak olamıyor, hem biz emeğimizin karşılığını alıyoruz, hem de ürünümüzden üretilen meyve suları uygun fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor, insanlarımız, uygun fiyata sağlıklı gıda tüketmiş oluyorlar" dedi.Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, bölgenin arazi yapısı nedeniyle bölge çiftçisi açısından bağcılık ve meyveciliğin öneminin büyük olduğunu, Konya Şeker’in bu fabrikayı bölgeye kazandırarak üzüm ve elma gibi ürünlere yönelik talebi arttırdığını, bunun da bölge çiftçisinin üretiminin sürekli ve sürdürülebilir hale getirilebilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.Bozkır Belediye Başkanı İbrahim Gün ise Bozkır’ın dağlarının tekrar hayat bulmaya başladığını ifade ederek Konya Şeker Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisinin burada olmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Üzüm için açıklanan rakamın çiftçileri memnun ettiğini belirten Başkan İbrahim Gün, ''Rakam, geçen yıla göre 3 kat artmış durumda. Çiftçimiz gerçek anlamda bayram yapıyor. Bozkırlılar olarak biz mutluyuz, memnunuz. Böylece tarımı kalkındırmış olacağız, insanlarımızı üretime yönlendirmiş oluyor Konya Şeker uyguladığı bu modelle. Bizim insanlarımızın çoğu gurbette çalışıyor, o gençlerimizin tekrar Bozkır’a dönmesinin yolu işte bu fabrikadan geçiyor''dedi.Bozkır Ziraat Odası Başkanı Ali Köse de PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un oluşturduğu modelle, çiftçinin direk ürününü aracısız bir şekilde fabrikaya getirdiğini ve üreticinin kazandığını ifade etti. Köse, ''Konya Şeker Torku Meyve Suyu, Sirke ve Pekmez Üretim Tesisi çiftçiden direk olarak alıyor ürünü. Üzüm 1 lira 80 kuruş. Bunu direk üreticiye veriyor ve üretici kazanıyor. Üretici bugün bayram ediyor, çünkü ürünü para ediyor, parayı üretici kazanmış oluyor. Bu modelin bütün Türkiye’ye örnek olmasını diliyoruz. Tarım nasıl kalkınır? Tarım işte böyle kalkınır, insanlarımız işte tarıma böyle yönelir, üretim işte böyle artar. Bu modeli görmek ve bütün bölgelerde tarımın kalkınması için uygulamak gerektiğine inanıyorum” dedi.