Torku Şekerspor'un milli sporcusu Onur Balkan'dan büyük başarı

TORKU Şekerspor'un milli sporcusu Onur Balkan, 54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tüm etaplarında beyaz mayonun sahibi oldu.6 Ekim'de Konya'da başlayan ve Bursa-İstanbul etabıyla sona eren 54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda, 20 takımdan 140 sporcu mücadele etti. Torku Şekerspor'un milli sporcusu Onur Balkan, tüm etaplarda beyaz mayoyu kazanan isim oldu. Milli sporcu Onur Balkan böylece organizasyonda üst üste ikinci kez Türkiye Güzellikleri Klasmanı'nı zirvede bitirerek beyaz mayoyu elde etmeye hak kazandı. TUR 2018'de yeşil mayoyu (sprint) İrlandalı Sam Bennett ve kırmızı mayoyu (tırmanış) ise Sloven Grega Bole kazandı. Euskadi takımından Eduard Prades, Lutsenko ile aynı süre aynı saniyede bitirmiş olmasına rağmen, statü gereği 6 etabın toplamında daha iyi sıralama değerleri almış olduğu için bu sene Türkiye Turu'nu kazanan sporcu oldu.

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