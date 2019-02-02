Torbalı Ziraat Odası Başkanı Girgin güven tazeledi

İZMİR'in Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, bugün yapılan seçimde güven tazeleyip, yeniden seçildi.

Torbalı Ziraat Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen oylamada, mevcut Başkan Yılmaz Girgin ile Recep Uslu'nun listeleri yarıştı. 16 bini aşkın üyenin geçen ay seçtiği 60 delegenin tamamının oy kullanmasıyla birlikte sandık açıldı. İlçe Seçim Kurulu temsilcilerince sayılan oylardan biri, iki listenin de yer alması nedeniyle geçersiz sayıldı. Diğer 59 oyun 34'ünü alan Yılmaz Girgin, seçimi kazandı. Recep Uslu ise 25 oyda kaldı. Girgin'in zaferi ile bina içerisinde ve dışarısındaki destekçileri sevinç yaşadı. Girgin'i ilk tebrik edenler arasında Torbalı Belediye Başkan vekili Özgür Erman Çağlar ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık da yer aldı.

Tekrar başkan seçilen Girgin, "Bir kez daha delegelerin desteğini aldığımız için mutluyuz. Şimdi bir kez daha verdiğimiz sözleri tutma vakti. Çiftçimizin sorununu çözmek, her anında yanında olabilmek adına elimizden geleni yaptık, yapacağız. Bize destek olan herkese teşekkür ederim" dedi.

İbrahim DANIŞ / TORBALI (İzmir), ()

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