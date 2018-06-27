Torbalı'ya 1 milyon liralık sosyal tesis

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Belediye tarafından 1 milyon lira harcanarak 2 bin 400 metrekarelik alana yaptırılan sosyal tesis, törenle hizmete açıldı.

Torbalı Mahallesi'nde bulunan 2 bin 400 metrekarelik alanda park ve çevre düzenlemesi yapan Torbalı Belediyesi, bu alana bir de sosyal tesis inşa etti. İçerisinde çocuk oyun alanı, spor alanı, kafeterya, gösteri havuzu ve yeşil alan bulunan tesise Torbalı Mahallesi'nde uzun yıllar muhtarlık yapan Necati Memiş'in adı verildi. Tesisin açılış törenine, AK Parti İzmir milletvekillerinden Mahmut Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, Cemal Bekle, tesise ismi verilen merhum muhtar Necati Memiş'in ailesi ve Torbalılar katıldı. AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, açıışta yaptığı konuşmada, son 4 yılda Torbalı'ya 300'ün üzerinde proje kazandırdıklarını belirtip, "Bir tek ağaca bile zarar vermeden tamamladığımız bu sosyal yaşam alanında 1850 metrekarelik yeşil alan, müzik ve ışıkla senkronize dans eden havuz, 200 metrekarelik kafeterya, 250 metre yürüyüş ve fitness parkuru, çocuk oyun alanı ve dinlenme alanı bulunuyor. Toplam maliyeti 1 milyon lira olan bu tesis başta Torbalı Mahallesi sakinleri olmak üzere tüm hemşerilerimize hayırlı ve uğurlu olsun" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Görmez, beraberindeki AK Partili milletvekilleri ve tesis ismi verilen merhum Necati Memiş'in yakınları ile kurdelasını keserek, sosyal tesisi hizmete açtı.

TORBALI (İzmir), ()

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