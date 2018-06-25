Torbalı seçim sonucunu meydanda kutladı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde seçim başarısı, AK Parti ve MHP'lilerce kutlandı.

Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci dönem milletvekili genel seçiminin ardından partilerinin seçim başarısıyla AK Parti ve MHP'liler, Torbalı'da da sokaklara döküldü. Torbalı Belediye Meydanı'nda toplanan 10 binlerce vatandaş, seçim sonucunu coşkuyla kutladı. Gece geç saatlere kadar süren kutlamalara katılan

Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, MHP İlçe Başkanı Muhammet Oral, halka teşekkür etti. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da telekonferans yöntemiyle meydana bağlanarak halka teşekkür iletti. Konuşma yapan AK Parti İlçe Başkanı Hasan Akbıyık ise yerel seçimleri hatırlatarak aynı başarıyı göstermek için çalışacaklarını söyledi.

TORBALI (İzmir), ()

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