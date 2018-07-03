Torbalı'daki arıtma tesisleri büyütülüyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, Torbalı'daki Torbalı ve Ayrancılar -Yazıbaşı arıtma tesislerinin kapasitesini artırıyor. Bölgede yer alan sanayi tesislerinin atık sularını da arıtacak tesislerin ikinci etapları, 2019 yılı sonunda hizmete girecek.

Küçük Menderes Havzası için 12 atık su arıtma tesisi kuran İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı ve Ayrancılar -Yazıbaşı arıtma tesislerinin kapasitesini artıracak. Bölgede yer alan sanayi tesislerinin atık sularının arıtma tesisine bağlanması kararının ardından her iki arıtma tesisinde 2. etap için ayrılan alanlara mevcut tesislerin kapasitesinin 3 katı büyüklüğünde ek tesis kurulacak. Kapasitesi günde 6 bin 912 metreküp olan Ayrancılar -Yazıbaşı arıtma tesisinin ikinci etap yaklaşık kapasitesi günde 25 bin, günlük 21 bin 600 metreküp olan Torbalı arıtma tesisinin ikinci etap kapasitesi 58 bin 500 olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın tesislerinin kapasite artışı ile ilgili uygulama projesini onaylamasının ardından İZSU yapım ihalesine çıkacak. Tesis inşaatlarının 2019 yılı Aralık ayında tamamlanması planlanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes Havzası'nda daha önce Güneybatı, Urla, Urla Yüksek Teknoloji, Menderes (Havza), Özdere, Seferihisar, Doğanbey, Bayındır, Torbalı, Ayrancılar -Yazıbaşı, Bayındır Hasköy, Tire ileri biyolojik atık su arıtma tesislerini hizmete almıştı. Sırada Selçuk ile Kiraz, Karaburun, Mordoğan ve Beydağ arıtmaları var. 7.2 milyon liralık yatırımla hizmete giren Torbalı ileri biyolojik atık su arıtma tesisi, 2010 yılından beri Subaşı, Çaybaşı, Pamukyazı, Yeniköy, Özbey, Arslanlar, Şehitler ve yakın yerleşim alanlarının atık sularını toplayarak arıtıyor.

5 milyon 165 bin TL'ye mal olan Ayrancılar -Yazıbaşı ileri biyolojik atık su arıtma tesisi Yazıbaşı, Ayrancılar, Kuşçuburun ve civarı yerleşim alanlarının evsel atık sularını arıtıyor ve 2010 yılından beri hizmet veriyor.

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