Torbalı'da yörükleri biraraya getiren şenlik

İZMİR'in Torbalı ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Ayrancılar Yörük Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Torbalı Belediyesi ile Ayrancılar Yörük ve Zeybek Derneği tarafından Suyun Başı Mesire Alanı'nda düzenlenen 3. Ayrancılar Yörük Şenliği'ne, Torbalı'nın yanı sıra Ege Bölgesi'nin çeşitli illerinden gelen Yörük dernekleri üyeleri katıldı. Şenlik, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşü ile başladı. Kortej yürüyüşünün ardından etkinlikler için Suyun Başı Mesire Alanı'na geçildi. Yerel sanatçıların konserler verdiği, halk oyunları gösterilerinin yapıldığı şenlik gün boyu sürdü. Renkli görüntülerin yaşandığı şenliğe katılanlara keşkek ve ayran ikramında bulunuldu.

3. Ayrancılar Yörük Şenliği'nin açılışında konuşan AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, kültürel değerlerin genç kuşaklara aktarılmasının önemi üzerinde durdu. Yörük kültürüne ait değerlerin Türk milletinin kadim değerlerinden olduğunu vurgulayan Başkan Görmez, "Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de emperyalist güç odaklarının hedef tahtasında. Kurtuluş Savaşı'nda nasıl ki bayrak, vatan, bağımsızlık gibi değerler etrafında bütünleştiysek bugün de aynı ruh hali içindeyiz. Bizi biz yapan bu değerlerimizin genç kuşaklara aktarılması açısından bu tür şenliklerin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrancılar'da Yörük Şenliği'nin bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz Ahmetli'de de 6 Mayıs'ta başka bir Yörük şenliğinde buluşacağız. Tarihimize, kültürümüze, değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

TORBALI (İzmir), ()

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