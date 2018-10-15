Torbalı'da Sosyal Market açıldı

İZMİR'in Torbalı Belediyesi tarafından Sosyal Market açıldı.

Dar gelirli aileler için Tepeköy Mahallesi'nde oluşturulan Sosyal Market, bugün düzenlenen törenle açıldı. Ak Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı Belediye Başkanı Ak Partili Adnan Yaşar Görmez, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sin, Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin, Torbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Şenol Topçu ve çok sayıda davetli açılışa katıldı. Görmez, "500 metrekare kapalı alanda inşa ettiğimiz sosyal marketimizin amacı, veren el ile alan el arasında köprü olmaktır. İhtiyaç sahiplerini incitmeden, belli bir limit içinde acil ihtiyaçlarını buradan karşılayacaklar" dedi.

Yaşar CEYLAN / TORBALI (İzmir), ()

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