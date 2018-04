Torbalı'da gökyüzü uçurtmalarla renklendi

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Belediye tarafından bu yıl 12'inci düzenlenen uçurtma şenliğinde, gözyüzü rengarenk oldu.

Özbey Mahallesi'nde, 'Uçurtmalarımızla göklere ulaşıyoruz' sloganı ile düzenlenen 12. Torbalı Uçurtma Şenliği'ne ilgi büyük oldu. Şenliğe katılan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren etkinlik alanını doldurdu. Torbalı Belediyesi tarafından katılımcılara ücretsiz olarak 4 bin uçurtma dağıtıldı. Şenlikte, konserler verildi, çeşitli yarışmalar düzenlendi. Rüzgarın da müsait olmasıyla gökyüzünü süsleyen uçurtmalar görsel bir şölen sundu. Gökyüzünde süzülen uçurtmalar çocukları mutlu ederken, aileler bir yandan da piknik yaparak güzel havanın tadını çıkardı.

Uçurtma şenliğine ilginin her yıl katlanarak arttığını belirten AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Özbey'deki şenliğimizi her yıl Nisan ayında olduğu gibi yine aynı şevk ve heyecanla gerçekleştirdik. Tertemiz havada hem baharın gelişini karşıladık hem de çocuklarımızın sevincine, heyecanına ortak olduk. Belediyemiz halkımızın şenliğin tadını çıkarması için her türlü detayı düşündü. Şenliğimize katılanlar havanın da müsait olmasıyla çok güzel bir gün yaşadı. Halkımızı mutlu görmek bizim için en büyük ödül" dedi.

TORBALI (İzmir), ()

