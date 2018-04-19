Torbalı'da gökyüzü renklenecek

İZMİR'in Torbalı Belediyesi'nin her yıl nisan ayında geleneksel düzenlediği uçurtma şenliğinin 12'incisi, 22 Nisan Pazar günü Özbey Mahallesi'nde gerçekleştirilecek.

Torbalı Belediyesi'nce düzenlenen uçurtma şenliğinin bu yılki sloganı "Uçurtmalarımızla göklere ulaşıyoruz" olarak belirlendi. Özbey Mahallesi'ndeki etkinlik alanında saat 12.00'de başlayacak şenliğe, yoğun katılım olması bekleniyor. Şenlik kapsamında 400 uçurtma, Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak çocuklara dağıtılacak. Çeşitli yarışmaların ve eğlencelerin yer alacağı şenlikte, 7 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri de gösteri düzenleyecekler. Tüm ilçe sakinlerini şenliğe beklediklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Başkan Görmez, "Uçurtma insanlara umudu, özgürlüğü, baharın gelişini ve biraz da çocukluğu hatırlatıyor. Özbey'deki şenliğimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı şevk ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Hem baharın gelişini karşılayacağız hem de çocuklarımızın sevincine heyecanına ortak olacağız. Ertesi gün de 23 Nisan'ı kutlayacağız. Bu da ayrı bir güzellik olacak. Uçurtma şenliğimizde yine çeşitli yarışmalarımız ve ödüllerimiz olacak. Birlikte eğlenecek, birlikte güleceğiz" dedi.

TORBALI (İzmir), ()

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