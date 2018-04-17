Torbalı'da foto maraton sona erdi

İZMİR'in Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen foto maraton sona erdi.

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen foto maratona katılan yarışmacılar, Torbalı'nın her köşesinden yakaladıkları karelerle dereceye girmek için yarıştı. Belediye Kültür Merkezi'nde toplanan ve aralarında üniversitelerin öğretim görevlilerinin de bulunduğu 12 kişilik jüri, birbirinden güzel fotoğraflar içinde seçim yapmakta zorlandı. İlçe içinden ve dışından 83 kişinin başvurduğu yarışmada birinciliği Seçkin Yenici kazanırken Ömer Şahin ikinci, Hasan Nargül ise üçüncü oldu. Yarışmada birincilik elde eden Seçkin Yenici'ye ödülünü, Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez verdi. Torbalı Belediyesi tarafından yarışmada jürilik yapan ekibe de katkılarından dolayı birer plaket takdim edildi.

TORBALI (İzmir), ()

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