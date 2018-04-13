Torbalı'da festival tadında çocuk oyunları şenliği

İZMİR'in Torbalı Belediyesi tarafından 1 hafta sürecek geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlenecek.

Çocukların hayal ve kurgu gücünü yükseltmek, kişilik gelişimlerine katkıda bulunmak, sosyal yanlarını güçlendirmek amacıyla Torbalı Belediyesi tarafından bir hafta süreyle farklı etkinlik alanlarında geleneksel çocuk oyunları şenliği düzenlenecek. Şehit Onur Ensar Ayanoğlu Ortaokulu'nda 13 Nisan'da başlayacak şenlik, 21 Nisan tarihine kadar çeşitli etkinlik alanlarında devam edecek. Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği; 16 Nisan'da Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, 17 Nisan'da Cengiz Topel İlköğretim Okulu'nda ve 18 Nisan'da Pamukyazı Tamsa Seramik İlköğretim Okulu'nda düzenlenecek. 21 Nisan'da 7 Eylül Stadyumu'nda finali yapılacak olan şenlikte; mendil kapmaca, halat çekme, kaleli yakan top, çat çıngır gibi bir zamanlar çocukların vazgeçilmezi olan fakat artık revaçta olmayan oyunlar oynanacak. İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerinin yarışacağı şenlikte çocuklar hem takım halinde hem de bireysel olarak yarışacaklar. Yarışmalarda dereceye girenlere kupa ve çeşitli hediyeler verilecek.

TORBALI (İzmir), ()

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