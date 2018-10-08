Torbalı'da büyük market zincirlerine zabıtadan etiket kontrolü

İZMİR'de, zincir marketlerin lojistik merkezi konumundaki Torbalı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsata çevirenlere karşı yaptığı uyarılar üzerine, zabıta ekipleri tarafından etiket denetimleri sıklaştırıldı.

Döviz kurlarındaki artış üzerinden fırsatçılık yapılmaması, fahiş fiyatlarla satış yapılmaması için, Torbalı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Zincir marketlerin lojistik merkezi konumundaki Torbalı'da Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerde, tespitler tutanaklarla ve fotoğrafla belgelendirildi. Denetimlerde, marketten rastgele seçilen bazı ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatları karşılaştırıldı. Ekipler, yerli üretim logoları hakkında market görevlilerine bilgi verip, eksiklerin en kısa süre içinde tamamlanmasını istedi. Yapılan denetimlerde firmalar eksikleri konusunda uyarıldı. Yapılan uyarıları dikkate almayan firmalara zabıta, idari yaptırım uyguladı.

AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, vatandaşlardan gelen yoğun şikayetlerin de kayıt altın alındığını ve fahiş fiyatla satış yapan şirket, market ve işyerlerine yönelik yaptırımların devam edeceğini söyledi. Başkan Görmez "Torbalı büyük ölçekli marketler zincirinin aynı zamanda lojistik merkezi konumunda. İzmir'in neredeyse bütün paketlenmiş ürünleri bizdeki lojistik merkezlerden sağlanıyor. Üzülerek belirteyim bazı şirketler ülkemizdeki bu süreci, döviz kurlarındaki artışı istismar ediyor, fırsatçılığa çeviriyor. Vatandaşlarımızdan gelen bütün şikayetler ile bizim doğrudan yaptığımız denetimlerde bunu görüyoruz. Bu konuda asla müsamaha göstermeyeceğiz. Gerekirse bu firmaları, marketleri teşhir edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Buradan belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin" uyarısı yapmıştı

TORBALI (İzmir), ()

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