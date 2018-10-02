Torbalı'da 'Bocce ile harekete geçiyoruz' projesi başladı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü" etkinlikleri kapsamında 'Bocce ile harekete geçiyoruz' projesinin açılışı yapıldı.

Torbalı'da, Belediye ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü işbirliğiyle 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü etkinliği düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bocce ile harekete geçiyoruz" projesinin açılışı yapıldı. Açılışta Bornova Nevvar Salih İşgören Huzurevi Erkek Bocce Takımı ile Alsancak Nebahat Dolman Yaşlı Merkezi Kadın Takımı gösteri maçı yapıp, etkinliğe katılan çocuklar, misafir ve yaşlılara bocce oyununu tanıttı. Programa katılan protokol üyeleri de bocce oynadı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinlik müzikli eğlence ve ikramlarla son buldu. Programa Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürü Nesim Tanğlay, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Emre Balcı başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

TORBALI (İzmir), ()

FOTOĞRAF