Torbalı'da asfalt seferberliği

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Belediye tarafından 60 mahalleyi kapsayan asfalt çalışması başlatıldı.

Makine parkını ve asfalt şantiyesini yenileyen Torbalı Belediyesi, ilçede asfaltlama çalışmalarına hız verdi. İlk etapta Ayrancılar, Özbey ve Karakuyu mahallelerine giren belediyenin asfaltlama ekibinin hedefinin bu yaz boyunca 60 bin ton sıcak asfalt dökmek olduğu belirtildi. Gerek duyulması halinde bu rakamın 100 bin tona kadar çıkartılabileceği belirtildi. Asfaltlama çalışmaları önümüzdeki günlerde Atatürk, Çaybaşı ve Subaşı mahallelerinde devam edeceği bildirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluş olan İZSU'nun Torbalı'nın içme suyu şebekesini yenilemek için kazdığı merkez mahallelerdeki yol ve caddelerin ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından tamir edilip, asfaltlanacağı kaydedildi.

AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, yaz mevsimi süresince ilçenin 60 mahallesinde gerek duyulan her noktayı asfaltlayacaklarını söyledi. Başkan Görmez, "Oldukça güçlü bir makine parkı kurduk. Araç gereç ve teknik personel bakamından da oldukça iyi durumdayız. 2018 model 48 adet araç satın aldık. Bunların önemli bir kısmı temizlik, asfaltlama ve altyapı için kullanıyoruz. İlçemizdeki bozuk yolların stabile edilmesi, asfaltlanması göreve geldiğimizden beri önemsediğimiz bir konu. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda epey bir mesafe aldık. İZSU'nun ilçe genelinde başlatmış olduğu su şebekesi yenileme çalışmaları olmasaydı bugün 60 mahallesi 200 bine yaklaşan nüfusuyla geniş bir alana sahip Torbalı'nın bozuk yol sorunu kalmayacaktı. Merkez mahallelerde düzenlediğimiz bütün yollar İZSU kazıları sonucu kullanılamaz hale geldi. Yasa gereği bu yolların Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanması gerekiyor. Bu sezon sorunu tamamen çözmeyi amaçlıyoruz" dedi.

TORBALI (İzmir), ()

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