Torbalı'da 3 açılış birden

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Belediye tarafından yaptırılan Neşet Ertaş Çok Amaçlı Düğün Salonu ve 15 Temmuz Şehitler Meydanı ile baştan sona yenilenip, 83 aydınlatma direği ile donatılan Barış Manço Caddesi, düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı.

Ayrancılar İnönü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki açılış törenine AK Partili Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, AK Parti İzmir Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Atilla Kaya, Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, MHP Torbalı İlçe Başkanı Muhammed Oral, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, Ayrancılar Mahallesi'ne yaptıkları yatırımlara değinip, "Bugün de 15 Temmuz Kent Meydanı, 83 aydınlatma direğiyle donatıp, kaldırımı ve asfaltını baştan yenilediğimiz Barış Manço Caddesi ve merhum sanatçımız Neşet Ertaş'ın adını verdiğimiz çok amaçlı salonumuzun açılışını yapıyoruz. Ayrancılar'ı adeta yeni baştan inşa ettik. Bize güvenen, inanan Ayrancılar halkına ve Torbalı'ya hizmetlerimiz durmadan devam edecektir. Ayrancılar'a,Torbalı'ya ve İzmir'e hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Konuşmaların ardından törene katılanlar açılış kurdelesini kesi, Neşat Ertaş Düğün Salonu, Barış Manço Caddesi ve 15 Temmuz Şehitler Caddesi'ni hizmete açıldı. Açılışa katılanlar, birlikte hatıra fotorafı çektirdi.

TORBALI (İzmir), ()

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