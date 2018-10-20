Torbalı Belediyesi, öğrencileri tiyatroyla buluşturdu

İZMİR'in Torbalı Belediyesi, ilçede hiç tiyatroya gitmemiş 27 okuldan 2 bin 400 öğrenciyi tiyatroya götürdü. Öğrenciler, akşam ise dizi ve film oyuncusu Yüksel Ünal'ın stand-up gösterisiyle keyifli zaman geçirdi.

İlçe merkezine uzak mahallelerde hayatında hiç tiyatroya gitmemiş öğrencileri tiyatro ile buluşturmak adına bir projeye imza atan Torbalı Belediyesi, çocuklara eğlenceli bir gün yaşattı. İlçe genelindeki 27 okuldan 2 bin 400 öğrenciyi Belediye Kültür Merkezi'ne servislerle taşıyan Torbalı Belediyesi, öğrencilerin tiyatro izlemesini sağladı. 'Renkli Düşler Kumpanyası' isimli tiyatro oyununda öğrencilere eğitici ve öğretici oyunlar sahnelendi. Çocukların yakından bildiği masal ve hikayelere farklı bir gözle bakan tiyatro oyuncuları, hikayeleri farklı bir şekilde canlandırdı. Hayatlarında ilk kez bir tiyatro oyununu izleyen öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.

Akşam programında ise 'Muhteşem Yüzyıl adlı dizide aşçı 'Şeker Ağa' karakteriyle şöhrete kavuşan Yüksel Ünal, tek kişilik 'çöp tenekesi' adlı oyununu sergiledi. Ünal, gösterisinde bazen güldürdü bazen hüzünlendirdi. Gösterisi sonunda ise uzun süre alkışlandı.

Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, herkese eşit hizmet götürmek için çalıştıklarını, bugüne kadar hiçbir sosyal ve kültürel etkinliğe gitmemiş çocukları sevindirmek adına böyle bir projeye imza attıklarını söyledi.

TORBALI (İzmir), )

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