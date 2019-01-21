Topuklu Efe, Atça pazarında oy istedi

AYDIN'dan, 31 Mart'taki yerel seçimlerde tekrar aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde pazar yerini ziyaret edip, esnaf ve vatandaşlardan destek istedi.

Ziyareti sırasında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na partisinin Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Sultanhisar İlçe Başkanı

Ünsal Ünal da eşlik etti. Pazarcı esnafına 'hayırlı işler' dileğinde bulunup, sorunlarını dinleyen Çerçioğlu, yoğun ilgi ile karşılaştı. Özellikle kadınlar Çerçioğlu'na büyük ilgi gösterip, "Atça, seninle grur duyuyor" diyerek, destek verdi. Çerçioğlu, Atçalılar'ın işsizlikten ve yüksek fiyatlardan dert yanması üzerine "Türkiye'nin en büyük sorunu işsizlik. Yerel yönetim olarak vatandaşlarımıza iş sahası açmak amacıyla hem yatırımlar yapıyoruz hem de desteklemelerde bulunuyoruz. Aydın'da ve Türkiye'nin birçok ilinde işsizliğin çaresi, tarımın ve hayvancılığın desteklenmesi. Şimdiye kadar binlerce vatandaşımız köy pazarlarımızda, turizme açtığımız bölgelerde, hayvancılık desteklerimizle doğrudan veya dolaylı olarak kendi işlerinin sahibi oldu. Önümüzdeki dönemde yeni projelerimizle işsizliği azaltacak işler yapmaya daha fazla ağırlık vereceğiz" dedi.

AYDIN, ()

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