Toptaş, Sandıklı Ziraat Odası Başkanı seçildi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı Ziraat Odası Başkanlığı seçimini, 24 delegenin oyunu alan Fatma Toptaş kazandı.

Sandıklı Ziraat Odası 25'inci olağan genel kurulu, Sandıklı Öğretmen Evi ve Akşam Sanat Okulu'nda yapıldı. Divan heyetinin oluşması ile başlayan genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Konuşmaların ardından seçime geçildi. Seçimde 76 delegeden 24'ünün oyunu alan Fatma Toptaş başkan seçilirken, mevcut başkan Süleyman Yıldız 19, İbrahim Ocak 16, Tayfun Kaya 12, Mehmet Altaş 3 oy alırken, 2 geçersiz oy çıktı.

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