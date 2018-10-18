Toptancılar rotasını değiştirdi

MERSİN, () - MERSİN Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 6 No'lu Toptan Gıda ve Muhtelif Ticaret Meslek Komitesi Başkanı Muhsin Gökçe, ticarette komite olarak; Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya gibi ülkelere öncelik vermeyi planladıklarını söyledi.

Gökçe, sektörde yaşanan sıkıntıları ve bu sıkıntıları aşabilmek için yapılması gerekenlerden söz etti. Girdi maliyetlerinin yükselmesi ile belirli orandaki zamların doğal karşılanabileceğini ancak yüzde 100 zammın sektöre ve tüketicilere zarar verdiğini belirterek, "Yüzde 100-200 zam yapan fırsatçılara fırsat verilmemeli. Fırsatçılarla kendisini korumaya çalışan tüccar ayırt edilmeli" dedi.

Yakın bir zamanda distribütörleri buluşturacak bir toplantı yapacaklarını dile getiren Gökçe, oturumda sektör sorunlarının belirleneceğini ve çözüm noktasında danışmanlık hizmeti alabileceklerini kaydederek, "Toptancılar ve perakendecilerin çalışma yöntemleri ve sorunları birbirinden farklı ancak birbiriyle bütünleşik çalışan iki alan. Sorunları en aza indirip ekonomik olarak birlikte güçlenebilmek adına çalışma yöntemlerimiz arasında nasıl bir ticari denge oluşturabileceğimizi araştıracağız" ifadesini kullandı.

Hükümetin, Çin, Hindistan, Meksika ve Rusya'yı yatırım ve ticaret teşvikinde öncelik verilecek ülkeler olarak belirlediğini anımsatan Gökçe, "Biz de komite olarak bu ülkelere öncelik vermeyi planlıyoruz. Bu ülkelerle ticari işbirliklerimizi artırmamız önemli" şeklinde konuştu.



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