Toprakkale’de kan bağışı kampanyası

TOPRAKKALE (Osmaniye), () – OSMANİYE’nin Toprakkale ilçesinde, Türk Kızılayı tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

İlçe Gençlik Merkezi'ndeki kampanyaya destek sağlamak amacıyla Kaymakam Ali Yıldırım, ilçedeki kurum müdürleri ile vatandaşlar gönüllü olarak kan bağışında bulundu.

Kaymakam Yıldırım, bağış yapılan kanın nerede ve ne zaman ihtiyaç olacağı belli olmayan hayati bir unsur olduğunu belirterek, "Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı kampanyasına katılmaya davet ediyoruz. Kampanyaya katılanlara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

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