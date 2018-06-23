Toprakkale'de 2017-18 eğitim öğretim yılı değerlendirildi

TOPRAKKALE (Osmaniye), () - OSMANİYE'nin Toprakkale İlçesinde, 2017 - 2018 Eğitim- Öğretim Yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Vekili Mehmet Kaya başkanlığında ki yıl sonu değerlendirme programı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Durmuş Sağlam, şube müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenlerin katılımı ile Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda 2017 - 18 Eğitim Öğretim döneminde yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve yeni eğitim döneminde gereken önlemlerin alınması hakkında katılımcılarla istişarede bulunuldu. Kaymakam Kaya, çocukların geleceğinin şekillenmesinde şüphesiz öğretmenlerin payının büyük olduğunu belirterek, "Fakat tüm yükü öğretmenlerimize vermemeliyiz. Başarılı, kaliteli bir eğitim için velilerin, öğretmenlerin ve idarecilerin bir bütün içinde hareket etmesi gerekmektedir" dedi.

Okullarda yaşanan eğitim ve güvenlik ile ilgili sorunlarda ele alınarak katılımcıların talep, öneri ve şikayetleri dinlenip, alınacak önlemler ile ilgili gerekli notlar alındı.

Toplantı İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve Öğretmenlerin 2017/ 2018 yılı içerisinde yaşadıkları sorunlar, gerçekleştirdikleri projeler ve görev yaptıkları okullar hakkında bilgi paylaşımında bulunmaları ile devam etti. Program, Kaymakam Mehmet Kaya'nın katılımcılara başarı, iyi dilek ve temennileri ile sona erdi.



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