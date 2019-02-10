Toprak ve Ölmez, hayran bıraktı

MERSİN, () - MERSİN'de, konser veren Türk Halk Müziği sanatçıları Erhan Toprak ve Taylan Özgür Ölmez, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Müzikseverler, Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'ndeki konsere yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Toprak ve Ölmez, en sevilen şarkıları Mersinliler için seslendirdi. İzleyenlerden tam not alan ikilinin performansı gecenin sonunda ayakta alkışlandı.

Konserin ardından bir konuşma yapan Erhan Toprak, "Unutulmaya yüz tutulmuş türküleri maalesef diziler aracılıyla dinliyoruz. Genç sanatçıların en büyük görevi, unutulmaya yüz tutulmuş türküleri özüne bağlı kalarak okumaktır. Bugün türkülere gönül veren canların salonu doldurması bizleri çok mutlu etti" dedi.



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